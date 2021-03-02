Экс-замглавы управления Минобороны осудили на 6,5 года за взятку

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Бывшего заместителя главы департамента Минобороны России по конкурентным процедурам Александра Борувкова приговорили к 6,5 года колонии за махинации с госконтрактами на 650 млн рублей и взятку в размере 368 млн рублей.
Экс-замглавы управления Минобороны осудили на 6,5 года за взятку
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Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Решением Хамовнического районного суда Москвы Борувкову с учётом смягчающих обстоятельств... назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 368 млн рублей», — заявили в СК.

Также суд удовлетворил иск о взыскании с осуждённого более 650 млн рублей.

В декабре Таганский суд Москвы назначил от семи до 12 лет колонии пятерым фигурантам дела о хищении 2,9 млрд рублей при поставках электричества Минобороны России.

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