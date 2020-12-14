Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении денег у Минобороны

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Таганский суд Москвы назначил от семи до 12 лет колонии пятерым фигурантам дела о хищении 2,9 млрд рублей при поставках электричества Минобороны России.
Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении денег у Минобороны
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщает Главное военное следственное управление СК России.

«Они признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Михаил Фомин получил 12 лет колонии общего режима, Максим Воронков — 11, Иван Лошкарёв — девять, Игорь Быков и Александр Ионов — по семь.

Также все признанные виновными должны будут выплатить штрафы различного размера.

«Кроме того, суд в полном объёме удовлетворил иск военного ведомства о взыскании с осуждённых причинённого ущерба», — добавили в СК.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина за хищение 62 млн рублей.

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