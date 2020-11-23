Генерал МВД Гришин приговорён к восьми годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина за хищение 62 млн рублей.

«Судом в отношении Гришина вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде восьми лет колонии», — приводит ТАСС сообщение суда.

В 2017 году сообщалось, что СК возбудил дело по факту хищений при закупке в МВД криминалистического оборудования.

По версии следствия, Гришин и его заместитель Олег Мазур обеспечили заключение госконтрактов по завышенной более чем на 80 млн рублей стоимости с подконтрольными их знакомому компаниями.

В декабре 2017 года российский лидер Владимир Путин освободил от должности генерала МВД России Петра Гришина, обвиняемого в хищениях.