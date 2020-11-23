Генерал МВД Гришин приговорён к восьми годам колонии
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- РИА Новости
«Судом в отношении Гришина вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде восьми лет колонии», — приводит ТАСС сообщение суда.
В 2017 году сообщалось, что СК возбудил дело по факту хищений при закупке в МВД криминалистического оборудования.
По версии следствия, Гришин и его заместитель Олег Мазур обеспечили заключение госконтрактов по завышенной более чем на 80 млн рублей стоимости с подконтрольными их знакомому компаниями.
В декабре 2017 года российский лидер Владимир Путин освободил от должности генерала МВД России Петра Гришина, обвиняемого в хищениях.