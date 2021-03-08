Более 113,5 млн лабораторных исследований: в России выявлено 10 253 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 10 253 человек, ещё 10 322 пациента выздоровели, 379 — скончались от осложнений коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. По данным оперштаба, более 321 тыс. случаев COVID-19 в стране остаются активными, около 521 тыс. человек находятся под наблюдением медиков. На фоне постепенного улучшения эпидемической ситуации в Москве вступило в силу решение об отмене обязательного домашнего режима для горожан старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. По словам вице-мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в Москве, как и по всей России, продолжается прививочная кампания — в городе уже вакцинированы более 700 тыс. человек. При этом она пояснила, что действия властей по введению разумных ограничений вместо жёсткого локдауна позволили сформировать определённый популяционный иммунитет.

За минувшие сутки в России зафиксировано 10 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией — это минимальный показатель с 3 октября 2020-го, когда диагноз был подтверждён у 9 859 человек.

Больше всего новых эпизодов COVID-19 отмечено в Москве (1421), Санкт-Петербурге (956), Московской (746), Нижегородской (382), Ростовской (268), Воронежской (266) и Самарской (263) областях.

Также за последние сутки 10 322 пациента выздоровели, а 379 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, и сопутствующих заболеваний.

Всего с начала пандемии в России выявлено 4 333 029 случаев коронавируса, из них 3 922 246 человек (90,52%) выздоровели, 89 473 (2,06%) — скончались. Таким образом, активными остаются 321 310 (7,42%) случаев COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за всё время в стране проведено более 113,5 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 281 тыс. — за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 521 тыс. человек.

На фоне постепенного улучшения ситуации с распространением коронавируса в понедельник, 8 марта, в Москве вступило в силу решение об отмене обязательного домашнего режима для лиц старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Соответствующее распоряжение ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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При этом он констатировал, что в больницы ежедневно попадают 700—800 человек с COVID-19 в тяжёлой форме, и призвал горожан из групп риска по возможности воздерживаться от поездок, а также пройти вакцинацию от коронавируса.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в городе с начала прививочной кампании вакцинированы более 700 тыс. человек, и эта цифра ежесуточно увеличивается на 10—15 тыс. (ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что первый этап вакцинации прошли более 5 млн россиян, а оба компонента получили 2,5 млн человек).

В интервью Антону Красовскому в программе «Антонимы» заммэра столицы рассказала, что антитела G (показывающие, что человек переболел и у него выработался иммунитет к коронавирусу) в среднем имеют 42—43% москвичей.

«То есть объективная выборка, которой действительно нужно на сегодняшний день делать прививку, не такая большая. Поэтому все эти люди и последовательно идут. Плюс мы упор специально сделали в этот период на группу риска. У нас из этой общей массы 300 тыс. в основном — это люди старшего возраста. Мы полностью привили все дома престарелых первым и вторым компонентом на 93%, то есть основная группа — это «хроники» и люди старшего поколения», — заявила Ракова.

Она пояснила, что за полгода, прошедшие с момента снятия локдауна в Москве, постепенно сформировался некоторый популяционный иммунитет: «Были определённые разумные ограничения. Но... с сентября месяца Москва жила полноценной жизнью: всё работало, всё было открыто».

Накануне стало известно, что Северная Македония стала 46-й страной, выдавшей одобрение на использование вакцины «Спутник V». По числу полученных разрешений государственных регуляторов российский препарат занимает второе место в мире, немного уступая вакцине от AstraZeneca.

При этом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведёт работу по расширению производственных мощностей «Спутника V» за рубежом — для удовлетворения растущего спроса. По данным на середину февраля, которые в интервью Financial Times озвучил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, уже подписаны контракты на выпуск 1,4 млрд доз препарата, которыми можно будет привить 700 млн человек.

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По словам замглавы Минздрава Белоруссии Дмитрия Чередниченко, в конце марта в стране будет запущено промышленное производство российской вакцины. Сейчас в НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи проходит экспертизу пробная партия «Спутника V», изготовленная на предприятии «Белмедпрепараты», рассказал он в эфире телеканала ОНТ.

Специалист сообщил, что после запуска производства сначала будет насыщен внутренний рынок для вакцинации населения, а уже затем — возможен экспорт препарата.

Вопросы противодействия распространению COVID-19, включая вакцинацию, на минувшей неделе обсуждали глава российского Минздрава Михаил Мурашко и гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

В частности, как сообщили в пресс-службе Минздрава, стороны говорили о ходе рассмотрения заявки на включение «Спутника V» в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

«Я высоко ценю вклад России в науку», — заявил Гебрейесус, комментируя итоги беседы.