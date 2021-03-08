Ракова рассказала о сформированном иммунитете у москвичей

У жителей Москвы сформировался определённый популяционный иммунитет за те полгода, которые прошли с момента снятия локдауна в столице, рассказала в интервью Антону Красовскому в программе «Антонимы» заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Да, многие страны закрываются на локдаун. Но проблема в том, что они и не открывались с локдауна. Многие очень европейские страны выбрали тактику, при которой они уже второй год закрыты. И поэтому любая их попытка открыться и снизить ограничительные меры ведёт за собой автоматически взрывной рост заболеваемости», — сказала Ракова.

Она напомнила, что власти Москвы объявляли локдаун в прошлом году только весной, а после этого «никаких локдаунов в Москве не было».

«Были определённые разумные ограничения. Но несмотря на всю Европу, с сентября месяца Москва жила полноценной жизнью: всё работало, всё было открыто. И постепенно за эти полгода сформировался определённый популяционный иммунитет», — добавила она.

По словам заммэра, «очень много людей уже переболело».

«И если сравнивать первую волну и вторую осеннюю, то во вторую осеннюю волну у нас переболело в три раза больше людей. А есть страны, которые как закрылись в сентябре, так и не открывались до сих пор, и понятно, что любые их действия по снижению ограничений снова вызывают очередную волну», — добавила Ракова.

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