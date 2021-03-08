Ракова рассказала о сформированном иммунитете у москвичей
«Да, многие страны закрываются на локдаун. Но проблема в том, что они и не открывались с локдауна. Многие очень европейские страны выбрали тактику, при которой они уже второй год закрыты. И поэтому любая их попытка открыться и снизить ограничительные меры ведёт за собой автоматически взрывной рост заболеваемости», — сказала Ракова.
Она напомнила, что власти Москвы объявляли локдаун в прошлом году только весной, а после этого «никаких локдаунов в Москве не было».
«Были определённые разумные ограничения. Но несмотря на всю Европу, с сентября месяца Москва жила полноценной жизнью: всё работало, всё было открыто. И постепенно за эти полгода сформировался определённый популяционный иммунитет», — добавила она.
По словам заммэра, «очень много людей уже переболело».
«И если сравнивать первую волну и вторую осеннюю, то во вторую осеннюю волну у нас переболело в три раза больше людей. А есть страны, которые как закрылись в сентябре, так и не открывались до сих пор, и понятно, что любые их действия по снижению ограничений снова вызывают очередную волну», — добавила Ракова.
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