«Клиническое течение было очень лёгким»: в РФ впервые в мире выявили заражение человека новым штаммом птичьего гриппа

Новый штамм птичьего гриппа выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вирус преодолел межвидовой барьер, однако от человека к человеку на сегодняшний день заболевание не передаётся. Глава ведомства также отметила, что все семь заболевших легко перенесли недуг и чувствуют себя хорошо. В центре «Вектор» заявили, что оперативная расшифровка вспышки гриппа позволяет приступить к разработке тест-системы, а также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма.

У семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп A(H5N8), заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Учёными центра «Вектор» выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка», — цитирует её ТАСС.

Отметим, что в конце 2020 года научный центр «Вектор» заявил о циркуляции нового вируса гриппа H5N8 среди домашней и дикой птицы в 15 российских регионах. На тот момент сообщалось, что для человека вирус был неопасен.

По словам Поповой, новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку. Она рассказала, что вирус преодолел межвидовой барьер. При этом Попова подчеркнула, что от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передаётся.

«Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень лёгким», — отметила глава Роспотребнадзора.

Она также пояснила, что все мероприятия по защите людей и животных были проведены в короткий срок, все риски были минимизированы и дальнейшего развития эта ситуация не получила.

Как добавила Попова, Россия направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о первом случае заболевания новым штаммом птичьего гриппа.

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«Данные о первом в мире случае инфицирования человека гриппом A(H5N8) уже направлены в адрес Всемирной организации здравоохранения. Это случилось несколько дней назад, как только мы стали абсолютно уверены в своих результатах», — цитирует ТАСС Попову.

Она пояснила, что центр «Вектор» Роспотребнадзора уже разместил в международной базе GISAID данные полногеномного секвенирования вируса А(H5N8) с теми мутациями, которые позволили ему преодолеть межвидовой барьер.

В центре «Вектор», в свою очередь, высказали предположение, что выявление новой разновидности птичьего гриппа на юге России позволяет приступить к разработке тест-системы и вакцинного штамма. Об этом высказался глава организации Ринат Максютов.

«Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения», — цитирует его ТАСС.

Максютов добавил, что это позволит «начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма».

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев призвал «не разжигать страсти» из ситуации с выявлением птичьего гриппа у людей.

Вместе с тем профессор призвал «очень внимательно» отнестись к этому обстоятельству.

«Нужно очень внимательно за этим наблюдать, чтобы действительно выяснить, имеет ли место возможность передачи этого возбудителя от человека к человеку. Возбудитель может передаваться, но вызывать формирование скрытого инфицирования — это одно дело. Когда он является возбудителем клинических признаков болезни — это уже совсем другое», — заявил Зуев в беседе с RT.

Он напомнил о вирусе, который раньше вызывал вспышки, и это, как отметил эксперт, был не вирус птиц, а человека, «в генетический материал которого включался маленький кусочек генетического материала от птичьего вируса».

«Сейчас речь идёт о передаче человеку и вызывании заболевания от вируса именно истинного птичьего гриппа. Будем наблюдать за этим, следить», — добавил собеседник RT.

РИА Новости

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Как предположил Зуев, данный процесс, пока нет точных молекулярно-биологических сведений, можно объяснить тем, что, по-видимому, у этого возбудителя «прошли какие-то незаметные изменения в структуре генома или в структуре белка, которые позволили ему соединяться с рецепторами клетки человека».

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов также подчеркнул, что вирус пока не передаётся от человека к человеку. Вместе с тем он не исключил, что вместе с мутациями вируса ситуация может измениться.

«Заражаются люди, которые работают на птицефабриках, там, где очень высокая концентрация вируса. Поэтому пока бояться не стоит. Но это не исключает того, что мутация в любой момент может придать ему свойство, как у коронавируса, передаваться от человека к человеку. И тогда всё будет гораздо серьёзнее», — сказал Жемчугов в беседе с радио Sputnik.