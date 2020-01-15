Роспотребнадзор предупредил о возможных вспышках птичьего гриппа в России
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- РИА Новости
Как передаёт ФАН, в ведомстве отметили, что вирус H5N8 распространяется из Африки.
«Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов России, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней», — заявили в Роспотребнадзоре.
Эксперты отметили, что на данный момент в мире ещё не было зафиксировано случаев заражения человека вирусом гриппа A (H5N8), соответственно, риск пандемии маловероятен.
В ведомстве добавили, что в России ведётся постоянный мониторинг вируса гриппа птиц с пандемическим потенциалом в регионах, находящихся на пролётных путях.
Ранее Nation News сообщал, что специалисты Роспотребнадзора отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России по сравнению с недельными эпидемическими порогами.