Роспотребнадзор предупредил о возможных вспышках птичьего гриппа в России

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Специалисты Роспотребнадзора сообщили о перемещении по Европе штамма вируса птичьего гриппа H5N8, который может оказаться на территории России вместе с перелётными птицами.
Роспотребнадзор предупредил о возможных вспышках птичьего гриппа в России
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Как передаёт ФАН, в ведомстве отметили, что вирус H5N8 распространяется из Африки.

«Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов России, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней», — заявили в Роспотребнадзоре.

Эксперты отметили, что на данный момент в мире ещё не было зафиксировано случаев заражения человека вирусом гриппа A (H5N8), соответственно, риск пандемии маловероятен.

В ведомстве добавили, что в России ведётся постоянный мониторинг вируса гриппа птиц с пандемическим потенциалом в регионах, находящихся на пролётных путях.

Ранее Nation News сообщал, что специалисты Роспотребнадзора отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России по сравнению с недельными эпидемическими порогами.

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