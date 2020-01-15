Роспотребнадзор предупредил о возможных вспышках птичьего гриппа в России

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о перемещении по Европе штамма вируса птичьего гриппа H5N8, который может оказаться на территории России вместе с перелётными птицами.

Как передаёт ФАН, в ведомстве отметили, что вирус H5N8 распространяется из Африки.

«Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов России, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней», — заявили в Роспотребнадзоре.

Эксперты отметили, что на данный момент в мире ещё не было зафиксировано случаев заражения человека вирусом гриппа A (H5N8), соответственно, риск пандемии маловероятен.

В ведомстве добавили, что в России ведётся постоянный мониторинг вируса гриппа птиц с пандемическим потенциалом в регионах, находящихся на пролётных путях.

Ранее Nation News сообщал, что специалисты Роспотребнадзора отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России по сравнению с недельными эпидемическими порогами.