Россия направила в ВОЗ данные о заболевании птичьим гриппом

Россия направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о первом случае заболевания новым штаммом птичьего гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Данные о первом в мире случае инфицирования человека гриппом A(H5N8) уже направлены в адрес Всемирной организации здравоохранения. Это случилось несколько дней назад, как только мы стали абсолютно уверены в своих результатах», — цитирует ТАСС Попову.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп. По её словам, новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку.

Попова подчеркнула, что от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передаётся.