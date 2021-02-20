Птичий грипп выявили у семи сотрудников птицефабрики в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп.

«Учёными центра «Вектор» выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка», — цитирует её ТАСС.

По её словам, новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку. Она рассказала, что вирус преодолел межвидовой барьер.

При этом Попова подчеркнула, что от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передаётся.

«Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень лёгким», — отметила глава Роспотребнадзора.

В середине октября сообщалось, что в Томской области выявлен очаг птичьего гриппа.

Также диагноз «грипп птиц» подтвердили в Муслюмовском и Дрожжановском районах Татарстана.