Птичий грипп выявили у семи сотрудников птицефабрики в России

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп.
Птичий грипп выявили у семи сотрудников птицефабрики в России
  • РИА Новости

«Учёными центра «Вектор» выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка», — цитирует её ТАСС.

По её словам, новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку. Она рассказала, что вирус преодолел межвидовой барьер.

При этом Попова подчеркнула, что от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передаётся.

«Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень лёгким», — отметила глава Роспотребнадзора.

В середине октября сообщалось, что в Томской области выявлен очаг птичьего гриппа.

Также диагноз «грипп птиц» подтвердили в Муслюмовском и Дрожжановском районах Татарстана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить