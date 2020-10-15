В Томской области выявлен очаг птичьего гриппа

Короткая ссылка
В Шегарском районе Томской области выявлен очаг птичьего гриппа.

Об этом сообщает Vtomske.ru со ссылкой на данные администрации района и регионального Россельхознадзора.

Владельцев просят обратить внимание на состояние здоровья домашней птицы. Изолировать её от возможного контакта с перелётной и дикой птицей. В случае падежа необходимо немедленно обращаться в ветеринарную службу.

«Уход за птицей следует осуществлять только в специальной одежде и обуви, которую необходимо регулярно стирать и чистить. Не трогайте и не подбирайте на улице мёртвую птицу. Постарайтесь избегать мест массового скопления диких птиц. Не покупайте яйца и мясо птицы в местах несанкционированной торговли», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Специалисты отобрали пробы на подтверждение и отправили их в лабораторию. Также в данный момент проводится подсчёт погибших птиц и выявление попадания болезни в регион.

В сентябре сообщалось, что в Приморском крае обнаружили очаг африканской чумы свиней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить