В Приморском крае обнаружили очаг африканской чумы свиней
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
«В исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана, обнаруженного в районе ключа Копыткина на территории Анучинского района, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней», — говорится в сообщении.
Согласно данным краевого правительства, в регионе действуют 15 очагов распространения вируса в Чугуевском и Анучинском муниципальных округах, а также в Спасском, Хасанском, Дальнереченскоом и Яковлевском районах. Всего с начала июня на территории региона зафиксировали 46 очагов АЧС.
В июле сообщалось, что в Чугуевском районе Приморского края выявили вспышку африканской чумы свиней у обитавших в дикой природе кабанов.