В Приморском крае обнаружили очаг африканской чумы свиней

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Лаборатория Россельхознадзора в Приморском крае подтвердила наличие в Анучинском районе края очередного очага распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе.
В Приморском крае обнаружили очаг африканской чумы свиней
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

«В исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана, обнаруженного в районе ключа Копыткина на территории Анучинского района, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней», — говорится в сообщении.

Согласно данным краевого правительства, в регионе действуют 15 очагов распространения вируса в Чугуевском и Анучинском муниципальных округах, а также в Спасском, Хасанском, Дальнереченскоом и Яковлевском районах. Всего с начала июня на территории региона зафиксировали 46 очагов АЧС.

В июле сообщалось, что в Чугуевском районе Приморского края выявили вспышку африканской чумы свиней у обитавших в дикой природе кабанов.

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