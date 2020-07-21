В одном из районов Приморья выявили АЧС у кабанов

В Чугуевском районе Приморского края выявили вспышку африканской чумы свиней у обитавших в дикой природе кабанов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

«Подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе на территории Чугуевского района», — заявили в ведомстве.

В сообщении говорится, что «ДНК вируса выявлена в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трёх трупов диких кабанов», которые были найдены в районе ключа Широкая Падь.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Приморья ввели карантин из-за африканской чумы свиней.