В одном из районов Приморья выявили АЧС у кабанов

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В Чугуевском районе Приморского края выявили вспышку африканской чумы свиней у обитавших в дикой природе кабанов.
В одном из районов Приморья выявили АЧС у кабанов
  • Pixabay

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

«Подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе на территории Чугуевского района», — заявили в ведомстве.

В сообщении говорится, что «ДНК вируса выявлена в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трёх трупов диких кабанов», которые были найдены в районе ключа Широкая Падь.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Приморья ввели карантин из-за африканской чумы свиней.

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