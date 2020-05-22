В Тюменской области предупредили об опасности вспышки птичьего гриппа

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В управлении Россельхознадзора по Тюменской области предупредили об опасности вспышки птичьего гриппа из-за массового перелёта птиц.
В Тюменской области предупредили об опасности вспышки птичьего гриппа
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«В Тюменской области на данный момент наблюдается массовый прилёт перелётных птиц. В этой связи сохраняется риск появления возбудителя инфекции гриппа птиц», — приводит URA.RU сообщение ведомства.

Специалисты рекомендуют владельцам домашней птицы содержать её без выгула, что поможет не допустить контактов с дикой птицей.

Кроме того, тюменским птицефабрикам предписано сохранять высокий уровень биологической защиты.

В январе, как передавало ФАН, специалисты Роспотребнадзора предупреждали о перемещении по Европе штамма вируса птичьего гриппа H5N8, который может оказаться на территории России вместе с перелётными птицами.

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