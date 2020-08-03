В Челябинской области зафиксировали очаг птичьего гриппа

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В Увельском районе Челябинской области зафиксировали очаг гриппа птиц, на территории населённых пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие мероприятия.
В Челябинской области зафиксировали очаг птичьего гриппа
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по региону.

Согласно данным управления, были проведены исследования обнаруженных трупов птиц (дикая утка и четыре домашних гуся), отобранных на берегах озёр Песчаное и Табыньша Увельского района.

Во всех пробах выявили материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8. В связи с этим проведён учёт птицы в данных населённых пунктах.

«На территории неблагополучных населённых пунктов, расположенных вблизи этих озёр, установлен карантин, определены эпизоотические очаги, угрожаемые зоны. В неблагополучных зонах проводятся мероприятия в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц», — сообщили в ведомстве.

В январе, как передавало ФАН, специалисты Роспотребнадзора предупреждали о перемещении по Европе штамма вируса птичьего гриппа H5N8, который может оказаться на территории России вместе с перелётными птицами.

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