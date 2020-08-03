В Челябинской области зафиксировали очаг птичьего гриппа
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по региону.
Согласно данным управления, были проведены исследования обнаруженных трупов птиц (дикая утка и четыре домашних гуся), отобранных на берегах озёр Песчаное и Табыньша Увельского района.
Во всех пробах выявили материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8. В связи с этим проведён учёт птицы в данных населённых пунктах.
«На территории неблагополучных населённых пунктов, расположенных вблизи этих озёр, установлен карантин, определены эпизоотические очаги, угрожаемые зоны. В неблагополучных зонах проводятся мероприятия в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц», — сообщили в ведомстве.
В январе, как передавало ФАН, специалисты Роспотребнадзора предупреждали о перемещении по Европе штамма вируса птичьего гриппа H5N8, который может оказаться на территории России вместе с перелётными птицами.