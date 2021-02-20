В центре «Вектор» прокомментировали выявление птичьего гриппа в России
- РИА Новости
«Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения», — цитирует его ТАСС.
Максютов добавил, что это позволит «начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма».
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп.
Новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку.
Данные о случаях заболевания направлены в ВОЗ.