В центре «Вектор» прокомментировали выявление птичьего гриппа в России

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Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире Первого канала заявил, что выявление новой разновидности птичьего гриппа на юге России позволяет приступить к разработке тест-системы и вакцинного штамма.
В центре «Вектор» прокомментировали выявление птичьего гриппа в России
  • РИА Новости

«Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения», — цитирует его ТАСС.

Максютов добавил, что это позволит «начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма».

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп.

Новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку.

Данные о случаях заболевания направлены в ВОЗ.

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