«Защитить ещё больше людей»: Мишустин назвал сроки ввода в гражданский оборот третьей вакцины от COVID-19

Третья российская вакцина от COVID-19, разработанная учёными центра Чумакова, выйдет в гражданский оборот в ближайший месяц. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина отметил, что появление ещё одного препарата позволит увеличить масштабы вакцинации и сделать процедуру более доступной. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что испытания продемонстрировали появление иммунитета уже на 28-й день после введения первой дозы вакцины центра Чумакова.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал сроки выхода в гражданский оборот вакцины от COVID-19, разработанной в центре Чумакова. Об этом он рассказал в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса.

Глава кабмина сообщил, что «Министерство здравоохранения получило документы для регистрации ещё одной вакцины, центра имени Чумакова».

«Это уже третья разработка наших учёных», — отметил Мишустин.

Премьер добавил, что «в ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать её более доступной, а значит — защитить ещё больше людей от коронавируса».

Как подчеркнул премьер-министр, необходимо постепенно наращивать производство всех вакцин от коронавируса, чтобы их бесперебойно доставляли в больницы и поликлиники.

«Важно так наладить процесс, чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать», — заключил Мишустин.

Напомним, что Федеральный научный центр имени Чумакова заявил о начале клинических испытаний своей вакцины в начале октября. Тогда представители учреждения рассказали, что речь идёт о цельновирионной инактивированной вакцине, в которой использован целый инактивированный (то есть убитый) вирус SARS-CoV-2.

Организм способен распознать и запомнить его антигенный состав и в будущем при контакте с коронавирусом реагировать на все его проявления, объяснил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов в интервью «Российской газете».

В настоящее время в обороте в России находятся две вакцины от коронавируса. Первым препаратом стал «Спутник V» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Позднее появилась вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная государственным научным центром «Вектор» в Новосибирской области.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 20 января рассказал, что ведомство получило пакет документов от центра имени Чумакова для регистрации вакцины, разработанной в этом учреждении. Мурашко отметил, что в данный момент материалы направлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос государственной регистрации.

«Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трём различным технологиям, что, безусловно, станет серьёзным вкладом в победу над пандемией COVID-19», — добавил глава Минздрава.

Министр также упомянул, что в регионы к настоящему времени отгружено более 2 млн доз вакцины.

«И на этой неделе к поставке (выпуск для вакцинации непосредственно после контроля качества) запланировано также почти 2 млн доз вакцины», — рассказал министр.

Незадолго до этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что клинические испытания вакцины от COVID-19 центра Чумакова показали появление иммунитета уже на 28-й день после введений первой дозы.

«Данные клинических исследований подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этой вакцины. У большинства испытуемых отмечено формирование устойчивого иммунитета уже на 28-й день после первой вакцинации», — подчеркнула она.

В ходе брифинга в правительстве по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса в России, Голикова рассказала, что вакцина центра Чумакова «КовиВак» является «инактивированной цельновирионной очищенной концентрированной вакциной», которая вводится двукратно с интервалом 14 дней и хранится при температуре +2...+8 °С.

Новые данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в РФ зафиксирован 18 241 случай коронавируса. В предшествовавшие этому два дня показатель составил 19 290 и 21 127. Общее число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране с начала пандемии достигло 3 756 931.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (2317), Санкт-Петербурге (1510) и Московской области (1129).

С начала пандемии в России выздоровел 3 174 561 пациент (23 798 — за минувшие сутки). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 70 482 человека (564 — за день).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала наблюдений в РФ проведено более 100 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются свыше 648 тыс. человек.