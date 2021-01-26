Врач спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в России в марте

Спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже к марту, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Об этом он рассказал в эфире НСН.

«Через полтора-два месяца можно ждать сокращения числа новых случаев заболевания коронавирусом в 1,5—2 раза. Если на конец декабря в день фиксировалось по 29 тыс. новых случаев, то сейчас порядка 20 тыс., а ещё через месяц будет в районе 10 тыс., примерно от 8 тыс. до 14 тыс. новых случаев за сутки», — отметил специалист.

Болибок также заявил, что в России уже фактически достигли коллективного иммунитета естественным путём.

«Мы сейчас всей Россией пошли на спад по заболеваемости, и вакцинация на это дело мало повлияла. Мы уже выходим из пандемии за счёт естественной иммунизации... Нам надо выходить из карантина и восстанавливать нормальное функционирование экономики», — отметил вирусолог.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.