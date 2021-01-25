Эксперт оценил действие антител после выздоровления и вакцинации от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил действие антител после выздоровления и вакцинации от COVID-19.

В беседе с НСН он заявил, что сразу после перенесённого заболевания прививаться не имеет смысла.

«Мы знаем, что иммунитет будет держаться до года точно», — сказал эксперт.

По его словам, количество антител может резко снизиться после выздоровления, и не нужно этого бояться.

«Это нормально после всех вирусных заболеваний. Клетки памяти всё равно остаются и при столкновении с вирусом начинают активно давать команду на выработку новых антител», — уточнил Мясников.

Как добавил эксперт, после вакцины антитела живут примерно столько же, сколько после болезни.

Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.