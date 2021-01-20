В Минздрав поступили документы на вакцину центра Чумакова от коронавируса

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RT
Минздрав получил пакет документов от Центра имени Чумакова для регистрации вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В Минздрав поступили документы на вакцину центра Чумакова от коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук», — приводит РИА Новости его слова.

Мурашко отметил, что в данный момент документы направлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос государственной регистрации.

«Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трём различным технологиям, что, безусловно, станет серьёзным вкладом в победу над пандемией COVID-19», — добавил глава Минздрава.

Ранее вице-премьер России Голикова заявила, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, созданной центром имени М.П. Чумакова, показали появление иммунитета к COVID-19 уже на 28-й день после введения первой дозы.

По словам замглавы центра Чумакова по проектной деятельности и инновациям Константина Чернова, их разновидность вакцины от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте.

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