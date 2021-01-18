Центр имени Чумакова передаст документы для регистрации вакцины 19 января

Центр имени Чумакова передаст в Минздрав России документы для регистрации вакцины 19 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Предполагается, что 19 января центр имени Чумакова представит в Министерство здравоохранения пакет документов, необходимых для начала процесса регистрации вакцины», — приводит слова Голиковой РИА Новости.

По её словам, в соответствии с минимально возможными сроками регистрация ожидается 16 февраля.

Ранее Голикова заявила, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук, показали появление иммунитета к COVID-19 уже на 28-й день после введения первой дозы.