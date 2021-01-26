Мишустин заявил о планах по совместному производству вакцины с Белоруссией

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров с белорусским премьером Романом Головченко рассказал о планах по совместному производству вакцины от COVID-19 с Белоруссией.
Мишустин заявил о планах по совместному производству вакцины с Белоруссией
  • РИА Новости

«4 января мы передали очередную партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, и в соответствии с решением президента России Владимира Владимировича Путина и президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Белоруссии», — цитирует ТАСС Мишустина.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что белорусская сторона согласовала поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на период с января по март и намерена увеличить количество закупаемого препарата.

Также сообщалось, что глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал о первом этапе вакцинации населения от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить