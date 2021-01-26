Мишустин заявил о планах по совместному производству вакцины с Белоруссией

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров с белорусским премьером Романом Головченко рассказал о планах по совместному производству вакцины от COVID-19 с Белоруссией.

«4 января мы передали очередную партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, и в соответствии с решением президента России Владимира Владимировича Путина и президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Белоруссии», — цитирует ТАСС Мишустина.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что белорусская сторона согласовала поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на период с января по март и намерена увеличить количество закупаемого препарата.

Также сообщалось, что глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал о первом этапе вакцинации населения от COVID-19.