Посол России рассказал о поставках Минску российской вакцины от COVID-19

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Белорусская сторона согласовала поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на период с января по март и намерена увеличить количество закупаемого препарата. Об этом заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Посол России рассказал о поставках Минску российской вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Вакцинация (российской вакциной. — RT) началась даже раньше, чем планировалось. Сейчас законтрактованы поставки вакцины на январь, февраль, март. Мы также видим запрос белорусской стороны на возможное увеличение», — приводит РИА Новости его слова на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске.

Мезенцев отметил, что этот вопрос требует проработки с точки зрения загруженности Минздрава и условий хранения вакцины.

Ранее глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал о первом этапе вакцинации населения от COVID-19.

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