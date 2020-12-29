Минздрав Белоруссии рассказал о первом этапе вакцинации населения

Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал о первом этапе вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что на первом этапе вакцинации от коронавируса в стране планируется привить вакциной «Спутник V» 200 тыс. человек.

«На 200 тыс. человек, которых мы планируем (вакцинировать. — RT) на первом этапе, подписаны контракты на поставку вакцины. Мы охватим вакциной «Спутник V» данное количество пациентов», — сказал он.

Он добавил, что после локализации производства вакцины в Белоруссии объёмы вакцинирования будут исчисляться «сотнями тысяч».

Ранее Пиневич рассказал, когда в стране может начаться производство локализованной российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.