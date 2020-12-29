В Белоруссии высказались о производстве локализованной вакцины от COVID-19

Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал, когда в стране может начаться производство локализованной российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, что в конце февраля — начале марта у нас будет получена вакцина, локализованная здесь», — сказал он.

Министр уточнил, что речь идёт о предприятии «Белмедпрепараты», которое имеет необходимую производственную базу, научный потенциал и долгие кооперационные связи с российской стороной.

Ранее председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков назвал возможные сроки появления прототипа белорусской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.