В Белоруссии высказались о производстве локализованной вакцины от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Думаю, что в конце февраля — начале марта у нас будет получена вакцина, локализованная здесь», — сказал он.
Министр уточнил, что речь идёт о предприятии «Белмедпрепараты», которое имеет необходимую производственную базу, научный потенциал и долгие кооперационные связи с российской стороной.
Ранее председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков назвал возможные сроки появления прототипа белорусской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.