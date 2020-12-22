В Белоруссии назвали сроки появления прототипа своей вакцины от COVID-19

Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков назвал возможные сроки появления прототипа белорусской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как он отметил после совещания с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, прототип препарата может быть готов к концу 2021 — середине 2022 года.

«Мы предполагаем, что сможем выйти на прототип нашей белорусской вакцины к концу 2021 года — середине 2022-го. Дальше пройдут клинические и доклинические испытания», — цитирует Гусакова БЕЛТА.

Он добавил, что в настоящий момент проводятся активные исследования, изучается зарубежный опыт.

Ранее Лукашенко назвал стоимость разработки белорусской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.