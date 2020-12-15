Лукашенко назвал стоимость разработки белорусской вакцины от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал стоимость разработки белорусской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как он отметил на встрече с коллективом Могилёвской областной клинической больницы, разработка белорусской вакцины может обойтись в 5 млн белорусских рублей.

«Я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины... Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка 5 млн рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко высказался о производстве белорусской вакцины от COVID-19.