Лукашенко назвал стоимость разработки белорусской вакцины от COVID-19

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал стоимость разработки белорусской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Лукашенко назвал стоимость разработки белорусской вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

Как он отметил на встрече с коллективом Могилёвской областной клинической больницы, разработка белорусской вакцины может обойтись в 5 млн белорусских рублей.

«Я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины... Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка 5 млн рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении», —  цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко высказался о производстве белорусской вакцины от COVID-19.

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