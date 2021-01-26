В Татарстане рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
В Татарстане прививку от COVID-19 сделали почти 11,4 тыс. человек.
В Татарстане рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский оперштаб.

Два укола сделали уже более 2 тыс. жителей.

Всего в регион поступило 13,4 тыс. комплекта доз вакцины.

Также стало известно, что в Московской области около тысячи сотрудников сферы торговли вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Как рассказал и. о. главы ведомства Сергей Воскресенский, ещё около 400 сотрудников записались на прививку.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить