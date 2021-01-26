В Татарстане рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Татарстане прививку от COVID-19 сделали почти 11,4 тыс. человек.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский оперштаб.

Два укола сделали уже более 2 тыс. жителей.

Всего в регион поступило 13,4 тыс. комплекта доз вакцины.

Также стало известно, что в Московской области около тысячи сотрудников сферы торговли вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Как рассказал и. о. главы ведомства Сергей Воскресенский, ещё около 400 сотрудников записались на прививку.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.