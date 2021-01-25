«Даёт возможность аккуратно снимать введённые ограничения»: Путин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России. В ходе онлайн-встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества президент отметил, что текущее положение вещей позволяет постепенно снимать ограничения, введённые из-за пандемии. Глава государства также ответил на ряд других вопросов. Он высказался о недопустимости привлечения несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Президент отметил, что все имеют право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона.

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, что даёт возможность аккуратно снимать ограничения. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, количество тех, у кого выявлен COVID-19, снижается.

«Московским властям тоже спасибо большое, их усилия не проходят даром, и в Москве ситуация выравнивается. Это даёт возможность аккуратно снимать введённые ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — добавил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин также говорил о том, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в городе пошла на спад. При этом градоначальник отметил, что в Москве действуют минимальные ограничения по сравнению с другими городами.

Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 19 290 новых случаев коронавирусной инфекции — это самый низкий показатель с 3 ноября 2020 года (18 648). Больше всего новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Москве (2382), Санкт-Петербурге (2116), Московской (1163) и Нижегородской (488) областях.

Власти Москвы также отметили, что за минувшие сутки впервые с середины осени в столице госпитализировали менее тысячи пациентов с COVID-19. Согласно последним данным, в городе свободна половина коечного фонда для лечения больных коронавирусом.

Несовершеннолетние на незаконных акциях

Путин также прокомментировал участие несовершеннолетних в незаконных акциях. Напомним, что в субботу, 23 января, в ряде городов России, в том числе в Москве, прошли несогласованные митинги.

В столице, по оценке МВД, в них приняли участие около 4 тыс. человек. В ходе этих акций произошёл ряд стычек их участников с полицией. СК возбудил уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство».

Путин обратил внимание на недопустимость привлечения к участию в подобных незаконных мероприятиях несовершеннолетних.

«Ни в коем случае нельзя выталкивать вперёд несовершеннолетних. Ведь террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь как бы немножко фокус смещается, но по сути это то же самое», — сказал российский лидер.

Он отметил, что все имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

«Я уже много раз высказывался на подобные темы. Хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Всё, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», — сказал Путин.

Он также привёл в пример ситуацию в США.

«Смотрите, что в Штатах произошло. Толпа захватила парламент... Что с этими людьми делают? Как сказал один из руководителей ФБР: «У нас «длинные руки», всех достанем, всех поймаем, всех посадим». От 15 до 25 лет — как за внутренний терроризм. Они же ведь тоже вышли с политическими лозунгами, но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть всё разрешено? Нет», — подчеркнул президент.

Путин напомнил, что в России тоже был момент, когда стреляли по парламенту в центре Москвы.

«Молодые люди этого даже не знают, стреляли из танков прямо прямой наводкой по зданию парламента. И это было не так давно... В 1990-е годы, когда всё, казалось, так плохо, что хуже не будет. Нет, после крушения Советского Союза стало настолько хуже, что никому и в голову не могло прийти, что это возможно. Я уж не говорю об утрате геополитических позиций большой России, но и в жизни конкретных людей: экономика развалилась, армия развалилась, правоохранительная сфера, медицина — всё рухнуло», — добавил он.

Как отметил президент, молодые люди этого не видели и не слышали.

«Для них это всё равно что нашествие Наполеона на Москву в 1812 году. Так далеко — они даже не чувствуют это, но люди повзрослее должны это знать, должны помнить и ни в коем случае этого не должны допускать», — подчеркнул Путин.

В Госдуме уже заявили о планах обсудить вопросы, касающиеся вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, парламентарии осуждают подобные явления.

«Промыть мозги наших граждан»

В ходе видеоконференции Путин также ответил на вопрос о «расследовании» Алексея Навального по поводу «дворца» в Геленджике. Президент заявил, что ничего из указанной там собственности никогда не принадлежало ни ему, ни его близким родственникам.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — сказал глава государства.

По его словам, опубликованный материал представляет собой монтаж и компиляцию, которую запустили для дезинформации.

«Сейчас просто удобный случай — всё скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. Запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы», — заключил он.