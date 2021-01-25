Выступление Путина на форуме в Давосе запланировано на 27 января

Выступление президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме запланировано на среду, 27 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Выступление президента запланировано на среду», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин намерен выступить на форуме в Давосе, который пройдёт в дистанционном формате.

Выступление российского лидера будет публичным.