Выступление Путина на форуме в Давосе запланировано на 27 января

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Выступление президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме запланировано на среду, 27 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Выступление Путина на форуме в Давосе запланировано на 27 января
  • РИА Новости

«Выступление президента запланировано на среду», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин намерен выступить на форуме в Давосе, который пройдёт в дистанционном формате.

Выступление российского лидера будет публичным.

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