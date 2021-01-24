«Вести»: Путин выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе намерен выступить на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который пройдёт в дистанционном формате.

Об этом, как передают «Вести.ру», в эфире телеканала «Россия 1» сообщил ведущий Павел Зарубин.

В августе 2020 года сообщалось, что ВЭФ в Давосе перенесли с конца января на начало лета 2021 года из-за пандемии коронавируса.