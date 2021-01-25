Выступление Путина на Давосском экономическом форуме будет публичным

Выступление президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме, который пройдёт в дистанционном формате, будет публичным, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Выступление точно будет публичным. Дискуссии обычно в Давосе проходят в закрытом формате», — сказал он.

В августе 2020 года сообщалось, что ВЭФ в Давосе перенесли с конца января на начало лета 2021 года из-за пандемии коронавируса.