Выступление Путина на Давосском экономическом форуме будет публичным
Выступление президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме, который пройдёт в дистанционном формате, будет публичным, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- РИА Новости
«Выступление точно будет публичным. Дискуссии обычно в Давосе проходят в закрытом формате», — сказал он.
В августе 2020 года сообщалось, что ВЭФ в Давосе перенесли с конца января на начало лета 2021 года из-за пандемии коронавируса.
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