Путин рассказал о попытках других стран помешать авиастроению в России

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Президент России Владимир Путин рассказал, что другие страны пытаются помешать гражданскому авиастроению в России и «вставляют палки в колёса» с помощью санкций.
Путин рассказал о попытках других стран помешать авиастроению в России
  • РИА Новости

Об этом президент сказал на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

«Гражданское авиастроение развивается. (Другие страны. — RT) стараются нам мешать, я уже об этом говорил», — заявил он.

Путин привёл в пример строительство среднемагистрального самолёта МС-21. Он рассказал, что «чуть ли не на каждом шагу палки в колёса вставляют с помощью тех же санкций».

«Но ничего. Мы постепенно-постепенно, даже если приходится что-то вправо сдвигать по графику производства, всё равно делаем и будем это делать. Причём делать будем успешно», — заявил он.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию на рынке труда в стране.

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