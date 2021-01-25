Путин высказался о ситуации на рынке труда в России

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию на рынке труда в стране.

Как он заявил в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества, ситуация на рынке труда в России улучшается в последние месяцы, но всё ещё остается напряжённой.

«Перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный уровень, допандемийный уровень, так скажем. Судя по тенденциям, которые сейчас мы наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична», — заявил он.

Ранее Минтруд спрогнозировал снижение числа безработных в России.