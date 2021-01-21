Минтруд прогнозирует дальнейшее снижение числа безработных в России

В настоящее время в России зарегистрировано 2,6 млн безработных граждан, прогнозируется дальнейшее сокращение их числа, сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

«Мы планируем, конечно же, снижение численности безработных граждан. Если брать текущие данные, ретроспективные, то на 20 января было 2,6 млн человек, в сентябре, соответственно, 3,7 млн человек», — цитирует его на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике ТАСС.

Пудов назвал первоочередной задачей нормализацию рынка труда до докризисных показателей.

Ранее правительство России сохранило на 2021 год повышенный размер максимального пособия по безработице на уровне 12 130 рублей.