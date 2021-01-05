Кабмин сохранил повышенный размер пособия по безработице в 2021 году

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Правительство России сохранило на 2021 год повышенный размер максимального пособия по безработице на уровне 12 130 рублей. Об этом информирует пресс-служба кабмина.
Кабмин сохранил повышенный размер пособия по безработице в 2021 году
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Соответствующее постановление подписано главой правительства Михаилом Мишустиным.

Отмечается, что максимальное пособие сохранится в размере 12 130 рублей, а минимальное — в размере 1500 рублей.

«При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей», — заявили в кабмине.

В октябре Мишустин сообщил, что правительство России выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных.

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