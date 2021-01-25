В Госдуме изучат проблему вовлечения детей в незаконные акции

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме осуждают вовлечение детей в несанкционированные митинги, этот вопрос будет предметом обсуждения.
В Госдуме изучат проблему вовлечения детей в незаконные акции
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

«Мы осуждаем вовлечение детей в политику. Все эти вопросы будут предметом обсуждения, реакция будет», — сказал Володин. 

По его словам, детей нельзя приводить на несанкционированные митинги, поскольку это опасно.

Спикер Госдумы добавил, что необходимо анализировать данную ситуацию. 

По его словам, он планирует обсудить лично этот вопрос в ходе поездки в свой избирательный регион с представителями родительского сообщества и студентами.

«Ситуацию необходимо анализировать, изучить правоприменительную практику. За использование детей должны отвечать те, кто публиковал эти призывы», — отметил Володин.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что, по предварительным данным, по всей стране в ходе незаконных акций были задержаны около 300 несовершеннолетних.

Президент России Владимир Путин прокомментировал участие несовершеннолетних в незаконных акциях.

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