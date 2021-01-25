Путин прокомментировал привлечение несовершеннолетних к незаконным акциям

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин прокомментировал участие несовершеннолетних в незаконных акциях.
Путин прокомментировал привлечение несовершеннолетних к незаконным акциям
  • РИА Новости

«Ни в коем случае нельзя выталкивать вперёд несовершеннолетних. Ведь террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь как бы немножко фокус смещается, но по сути это то же самое», — сказал российский лидер.

Ранее он заявил, что все имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

Как рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, по предварительным данным, по всей стране в ходе незаконных акций были задержаны около 300 несовершеннолетних.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить