Путин прокомментировал привлечение несовершеннолетних к незаконным акциям

Президент России Владимир Путин прокомментировал участие несовершеннолетних в незаконных акциях.

«Ни в коем случае нельзя выталкивать вперёд несовершеннолетних. Ведь террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь как бы немножко фокус смещается, но по сути это то же самое», — сказал российский лидер.

Ранее он заявил, что все имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

Как рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, по предварительным данным, по всей стране в ходе незаконных акций были задержаны около 300 несовершеннолетних.