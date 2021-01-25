Путин прокомментировал несогласованные акции в России

Все имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках закона. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, комментируя несогласованные акции протеста в России.

«Я уже много раз высказывался на подобные темы. Хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Всё, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», — сказал он в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Как отметил Путин, всё можно делать, но «не выходя за рамки закона».

«Смотрите, что в Штатах произошло. Толпа захватила парламент. У нас был момент, когда стреляли по парламенту в центре Москвы. Молодые люди этого даже не знают, стреляли из танков прямо прямой наводкой по зданию парламента. И это было не так давно», — обратил внимание он.

Как подчеркнул Путин, молодые люди это не видели и не слышали.

«Для них это всё равно что нашествие Наполеона на Москву в 1812 году. Так далеко они даже не чувствуют это, но люди повзрослее должны это знать, должны помнить и ни в коем случае этого не должны допускать», — отметил он.

Он добавил, что ни в коем случае нельзя «выталкивать вперёд несовершеннолетних».

В субботу, 23 января, в ряде городов России, в том числе в Москве, прошли несогласованные митинги.

В столице произошли стычки с полицией, СК возбудил уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство».