Кузнецова назвала число детей, задержанных на несанкционированных акциях в России
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«Сейчас ведётся подсчёт, по предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России: в Москве — цифра около 70, в Санкт-Петербурге — порядка 30 детей», — приводятся её слова на сайте уполномоченного по правам ребёнка.
Вместе с этим она добавила, что данные цифры ещё будут уточняться и многие из задержанных детей уже переданы родителям.
«Детям не место на незаконных акциях», — добавила она.
Ранее Следственный комитет начал проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного мероприятия в центре Москвы.
Как отмечали в МВД, в несанкционированной акции принимают участие около 4 тыс. человек.