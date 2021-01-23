Кузнецова назвала число детей, задержанных на несанкционированных акциях в России

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, сколько детей было задержано на несанкционированных акциях в России.

«Сейчас ведётся подсчёт, по предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России: в Москве — цифра около 70, в Санкт-Петербурге — порядка 30 детей», — приводятся её слова на сайте уполномоченного по правам ребёнка.

Вместе с этим она добавила, что данные цифры ещё будут уточняться и многие из задержанных детей уже переданы родителям.

«Детям не место на незаконных акциях», — добавила она.

Ранее Следственный комитет начал проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного мероприятия в центре Москвы.

Как отмечали в МВД, в несанкционированной акции принимают участие около 4 тыс. человек.