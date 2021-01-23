СК начал проверки из-за насилия в отношении силовиков в Москве

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Следственный комитет начал проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного мероприятия в центре Москвы.
СК начал проверки из-за насилия в отношении силовиков в Москве
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«По предварительным данным, 23 января 2021 года в ходе несанкционированной акции в центре Москвы выявлен ряд фактов применения насилия в отношении сотрудников, осуществлявших охрану общественного порядка», — сообщили в СК.

В рамках проверок будут установлены все факты противоправной деятельности «и дана оценка действиям лиц, их совершивших», добавили там.

Ранее в МВД прокомментировали несанкционированное мероприятие, которое проходит на Пушкинской площади.

Как отметили в ведомстве, в акции принимают участие около 4 тыс. человек.

Кроме того, в министерстве заявили, что каждый факт провокационных действий на незаконных акциях будет расследован.

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