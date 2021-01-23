МВД пообещало расследовать каждый факт провокации на незаконных акциях

Каждый факт провокационных действий на незаконных акциях будет расследован, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — приводит её сообщение пресс-служба Министерства внутренних дел.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах 23 января.

Также уголовное дело возбудили в Новосибирской области.