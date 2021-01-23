МВД пообещало расследовать каждый факт провокации на незаконных акциях

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Каждый факт провокационных действий на незаконных акциях будет расследован, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
МВД пообещало расследовать каждый факт провокации на незаконных акциях
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — приводит её сообщение пресс-служба Министерства внутренних дел.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах 23 января.

Также уголовное дело возбудили в Новосибирской области.

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