МВД пообещало расследовать каждый факт провокации на незаконных акциях
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«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — приводит её сообщение пресс-служба Министерства внутренних дел.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах 23 января.
Также уголовное дело возбудили в Новосибирской области.