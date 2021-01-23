В МВД прокомментировали несанкционированную акцию в Москве

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали несанкционированное мероприятие, которое проходит на Пушкинской площади. Как отметили в ведомстве, в акции принимают участие около 4 тыс. человек.

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