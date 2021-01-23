В МВД прокомментировали несанкционированную акцию в Москве

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали несанкционированное мероприятие, которое проходит на Пушкинской площади. Как отметили в ведомстве, в акции принимают участие около 4 тыс. человек.
В МВД прокомментировали несанкционированную акцию в Москве
  • © РИА Новости

«На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД России заявили, что каждый факт провокационных действий на незаконных акциях будет расследован.

Кроме того СК возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах 23 января. Также уголовное дело возбудили в Новосибирской области.

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