В МВД прокомментировали несанкционированную акцию в Москве
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«На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Ранее в МВД России заявили, что каждый факт провокационных действий на незаконных акциях будет расследован.
Кроме того СК возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах 23 января. Также уголовное дело возбудили в Новосибирской области.