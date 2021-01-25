Путин допустил, что в будущем мог бы работать в сфере виноделия

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Российский лидер Владимир Путин в ходе онлайн-беседы со студентами вузов заявил, что его интересует виноделие как сфера деятельности, допустив, что по завершении карьеры президента пошёл бы работать советником по правовым вопросам в данной области.
Путин допустил, что в будущем мог бы работать в сфере виноделия
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Он отметил, что в целом в России винодельческая отрасль в последние годы развивается.

«Я бы когда-нибудь этим позанимался — не как бизнесом, а как видом деятельности. У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо»… Когда я работу закончу, может, я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права. Сейчас мы закон приняли, и я в этом кое-что начинаю понимать», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что бизнес его никогда не интересовал.

Осенью 2020 года Путин ответил на вопрос, будет ли он претендовать на пост главы государства после 2024 года.

По его словам, «нужно будет смотреть, когда время придёт».

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