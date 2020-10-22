Путин прокомментировал возможность президентства после 2024 года

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос, будет ли он претендовать на пост главы государства после 2024 года.

«2024 год и более позднее время — нужно будет смотреть, когда время придёт... Это когда-то, безусловно, закончится, я отдаю себе в этом отчёт прекрасно», — сказал российский лидер.

По его словам, сейчас нужно «напряжённо работать, как святой Франциск, каждому на своём участке».

Он подчеркнул, что принятые поправки к Конституции направлены на развитие страны и укрепление её суверенитета, а не на «обнуление» его президентства.

В июне Путин заявил, что если изменения в основной закон страны не будут приняты, то на многих уровнях власти вместо стабильной работы начнётся «рысканье глазами» в поисках вероятных преемников.