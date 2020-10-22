Путин прокомментировал возможность президентства после 2024 года

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Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос, будет ли он претендовать на пост главы государства после 2024 года.
Путин прокомментировал возможность президентства после 2024 года
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«2024 год и более позднее время — нужно будет смотреть, когда время придёт... Это когда-то, безусловно, закончится, я отдаю себе в этом отчёт прекрасно», — сказал российский лидер.

По его словам, сейчас нужно «напряжённо работать, как святой Франциск, каждому на своём участке».

Он подчеркнул, что принятые поправки к Конституции направлены на развитие страны и укрепление её суверенитета, а не на «обнуление» его президентства.

В июне Путин заявил, что если изменения в основной закон страны не будут приняты, то на многих уровнях власти вместо стабильной работы начнётся «рысканье глазами» в поисках вероятных преемников.

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