«Впервые в мире»: в Роспотребнадзоре сумели получить изображение британского штамма COVID-19

Специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора сумели получить первое изображение британского штамма коронавируса. В ведомстве отметили, что эта мутация не сказывается на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона». Ранее в РФПИ сообщили, что «Спутник V» может защитить от британского штамма COVID-19. За последние сутки в России выявили 19 290 новых случаев коронавирусной инфекции (это минимум с 3 ноября), выздоровели 19 003 пациента, умерли 456 человек.

За минувшие сутки в России выявили 19 290 новых случаев коронавирусной инфекции, это минимальный показатель с 3 ноября 2020 года (18 648). В предшествовавшие этому два дня показатель составил 21 127 и 20 921. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране с начала пандемии достигло 3 738 690.

За всё время выздоровели 3 150 763 пациента (19 003 — за минувшие сутки). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 69 918 человек (456 — за день).

За последние 24 часа больше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Москве (2382), Санкт-Петербурге (2116), Московской (1163) и Нижегородской (488) областях.

Наибольшее общее число случаев коронавируса в стране было зафиксировано в Москве (915 508). Выздоровели 779 824 человека, 13 030 скончались.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в России проведено более 99,7 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию остаются более 648 тыс. человек.

Кроме того, в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщили, что им удалось получить фотографию британского штамма SARS-CoV-2.

«ФБУН ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года. Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных», — говорится в сообщении.

Первое изображение британского штамма SARS-CoV-2

© Роспотребнадзор

Отмечается, что мутации, характерные для британской вариации SARS-CoV-2, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

Напомним, что новый штамм коронавируса стал активно распространяться в Великобритании в декабре 2020 года, после чего Россия, как и ряд других стран, ввели запрет на авиасообщение с Соединённым Королевством. В начале января главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что британская мутация COVID-19 была выявлена у одного вернувшегося из этой страны в конце 2020 года гражданина РФ.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций также подчёркивали, что вакцина «Спутник V» может защитить от британского штамма COVID-19.

Напомним, что «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России 14 октября 2020 года, тогда как «Спутник V», получивший регистрационное удостоверение 11 августа, является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

В России с 18 января проводится массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на новую редакцию инструкции к «Спутник V», людям с онкологией следует «с осторожностью» применять вакцину.

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжёлых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», — говорится в тексте инструкции.

Это объясняется недостаточной информацией о том, как препарат может взаимодействовать с такими заболеваниями.

Тем временем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в скором времени препарат, разработанный специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, пройдёт сертификацию во Всемирной организации здравоохранения.

«Мы представили свои документы на преквалификацию нашей вакцины, на внесение её в список EUL (Emergency Use Listing). С 22 января этого года в ВОЗ начался второй этап рассмотрения нашей заявки, так что, надеемся, в достаточно скором времени она будет сертифицирована», — цитирует его ТАСС.

Он указал на наличие в мире «вакцинной конкуренции», которая началась, в том числе из-за того, что в США начали признавать «Спутник V».

«Мы предложили нашу вакцину ООН, когда вообще никаких других вакцин не было. Но в любом случае вопрос о применении нашей вакцины в штаб-квартире ООН и в ее миссиях в других странах невозможно обсуждать до того момента, пока ВОЗ не выдаст сертификат», — подчеркнул дипломат.

В конце сентября 2020 года Владимир Путин в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.