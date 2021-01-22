«Многие страны одобряют применение вакцины»: Россия и Венгрия заключили контракт на поставку «Спутника V»

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Роман Шимаев
Россия и Венгрия заключили контракт на поставку вакцины «Спутник V», разработанной специалистами центра Гамалеи. Об этом стало известно по итогам встречи главы Минздрава РФ Михаила Мурашко и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Накануне Венгрия стала первым государством ЕС, зарегистрировавшим российский препарат.
«Многие страны одобряют применение вакцины»: Россия и Венгрия заключили контракт на поставку «Спутника V»
  • Reuters
  • © Agustin Marcarian

За минувшие сутки в России выявили 21 513 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в предшествовавшие этому два дня — 21 887 и 21 152). Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 3 677 352.

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За всё время выздоровели 3 081 536 пациентов (27 318 — за минувшие сутки). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 68 412 человек (580 — за день).

За последние 24 часа больше всего новых случаев заболевания COVID-19 было выявлено в Санкт-Петербурге (3104), Москве (3037), Московской (1142) и Нижегородской (491) областях.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в России проведено более 98,5 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на наличие заболевания остаются более 638 тыс. человек.

За всё время с начала эпидемии COVID-19 в Москве было зафиксировано 907 389 случаев коронавируса. Выздоровели 763 500 человек, 12 831 пациент скончался.

С 22 января в столице смягчили некоторые ограничения, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, к обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы. При этом сохраняется требование о переводе на дистанционку не менее 30% сотрудников столичных предприятий и домашний режим для пожилых москвичей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

 

«Спутник V»

В пятницу, 22 января, состоялась встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. По её итогам был подписан контракт на поставку вакцины «Спутник V» в Венгрию.

«Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцин в Венгрию», — заявил он. 

Мурашко добавил, что многие страны мира «активно одобряют применение российской вакцины», также продолжается взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения.

Накануне Венгрия и ОАЭ зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Как заметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, Венгрия стала первым государством ЕС, зарегистрировавшим «Спутник V».

  • РИА Новости

«Таким образом, мы видим, что вакцину одобрили не только на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке, Азии, но и в Европе. Безусловно, Россия здесь выступает партнёром с большим количеством стран и по производству, и по поставкам», — сказал Дмитриев в беседе с RT.

По словам Дмитриева, решение о регистрации препарата в ОАЭ было принято после одобрения «Спутника» более чем в десяти других странах — не только на основании клинических испытаний в России, но и на основании тех данных, которые ОАЭ получили в результате клинических испытаний «Спутника» в ОАЭ.

«Во-вторых, эти испытания показали и очень высокую безопасность «Спутника», и очень высокую эффективность», — сказал Дмитриев.

Кроме того, 21 января президент Аргентины Альберто Фернандес привился от COVID-19 российской вакциной. С 29 декабря 2020 года в этом латиноамериканском государстве стартовала кампания по вакцинации, которая осуществляется препаратом «Спутник V».

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Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V». Её разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи.

Эффективность препарата после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины составила 91,4%. Каких-либо существенных побочных эффектов у добровольцев, участвующих в исследовании, выявлено не было. При этом против тяжёлых случаев течения заболевания коронавирусом эффективность препарата составила 100%. «Спутник V» также действенен против нового штамма SARS-CoV-2, обнаруженного в Европе в декабре.

Вакцина «Спутник V», помимо России, Венгрии, ОАЭ и Аргентины, также получила разрешение на применение в Боливии, Сербии, Алжире, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и Белоруссии.

В середине января в ходе совещания с правительством президент Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавирусной инфекции лучшей в мире.

«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас практика показывает, — я думаю, что вообще самая лучшая в мире», — сказал Путин.

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