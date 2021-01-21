Президент Аргентины привился вакциной «Спутник V»
Президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
- © пресс-службы президента Casa Rosada
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента.
«Президент Альберто Фернандес получил первую дозу вакцины «Спутник V», — говорится в заявлении.
Ранее в Аргентине началась вакцинация российским «Спутником V».
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