Переломный год: как 2020-й изменил жизнь россиян

В ушедшем году пандемия коронавируса кардинально изменила образ жизни миллионов соотечественников. Маски и перчатки стали главными аксессуарами. Дистанционный формат распространился не только на учёбу и работу, но даже на вечеринки, свадьбы и похороны. Как трансформировалась повседневность в 2020-м — в материале RT.

Масочный режим

«Если ещё год назад компания молодых людей с масками на лицах нам казалась бы подозрительной и мы бы с них не спускали глаз, то теперь меня могут оштрафовать, если я кого-то пропущу без маски», — рассказывает RT Cергей Николаев, работающий охранником в одном из столичных торговых центров у метро «Пражская».

По его словам, были случаи, когда сотрудники Роспотребнадзора под видом покупателей приходили в магазины, а потом штрафовали торговые точки и продавцов, которые обслуживали посетителей без масок.

Сами нарушители масочного режима также попадают под санкции. За нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты может быть наложен административный штраф в размере нескольких тысяч рублей.

Так, начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков сообщал в ноябре, что ежедневно в Москве выявляют около 3 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима в магазинах, транспорте и общественных местах.

Всего же в России на 1 декабря 2020 года, по данным МВД, за нарушения ограничений, введённых из-за распространения COVID-19, были привлечены к административной ответственности более 1,1 млн человек. Общая сумма штрафов превысила 1,7 млрд рублей.

РИА Новости

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Трудности удалёнки

Ограничения в связи с пандемией привели к изменению образа жизни многих россиян. Так, по данным Минтруда страны, в 2020 году количество граждан, официально работающих из дома, увеличилось более чем в сто раз — с 30 тыс. до 3,5 млн.

«Вначале я радовалась, что буду работать из дома и мне не надо будет тратить время и деньги на дорогу, — рассказывает RT сотрудница одной из бюджетных столичных организаций Светлана Веселовская (имя изменено. — RT). — А теперь я жду не дождусь, когда этот кошмарный дистант прекратится. Я фактически не выхожу из дома».

По словам Светланы, сразу после перевода на удалёнку руководство организации ввело жёсткий режим контроля.

Сотрудники её отдела четыре раза в день — в девять утра, в 12, 14 и 17 часов — обязаны связываться по Skype с руководством. При этом по изображению с камеры должно быть понятно, что работник находится дома. Невыход на связь приравнивается к прогулу.

«Ежедневно нам присылают какие-то новые таблицы и формы для отчётов, в которые мы должны записывать поминутно весь рабочий день: кому звонили, какие задачи выполняли, — поясняет Светлана. — Очевидно, руководство боится, что мы ничего не делаем. Кроме того, на дистанте стали приходить задания уже после рабочего дня. Вместо восьми часов я теперь провожу за компьютером по 12—14 часов в сутки. При этом получать более высокую зарплату я не стала».

Ранее президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР) и член Совета при президенте РФ Борис Кравченко рассказывал RT, что с переходом на удалённый режим всё больше россиян вынуждены работать дополнительно без оплаты сверхурочных.

С 1 января 2021 года в России вступили в силу поправки, касающиеся удалённой работы. Согласно изменениям, работодатель будет обязан обеспечить необходимым оборудованием сотрудников при переводе на удалёнку или возместить затраты, если они используют свою технику. Переход на дистанционную работу не может быть поводом для снижения зарплаты.

Работодатель может уволить сотрудника, если он в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. Но при этом у работников на дистанте сохраняется право быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.

Однако далеко не все, как Светлана, жаждут вернуться в офис. Исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob показало, что 41% сотрудников, работающих на удалёнке, хотят и дальше трудиться в таком режиме.

Почти половина опрошенных (47%) считает, что рабочая нагрузка на удалёнке осталась на прежнем уровне, каждый четвёртый (24%) — что возросла, ещё 19% — что снизилась. При этом, согласно опросу, более трети дистанционщиков (36%) считают, что дома работать лучше, чем в офисе.

globallookpress.com

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Алкоголь и здоровье

Вместе с тем пандемия не только заставила россиян меньше выходить из дома, но и привела к весьма противоречивым последствиям.

Например, эксперты пришли к выводу, что пандемия заставила соотечественников больше заботиться об иммунитете и собственном здоровье. Однако при этом объём потребления алкоголя увеличился.

«В 2020 году россияне стали обращать больше внимания на физические нагрузки и качество питания и сна, — рассказывает RT руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев. — Мы проводили социологические опросы, в том числе среди респондентов, которых опрашиваем последние шесть лет. Так вот, среди них на 50% больше человек стали заниматься физическими упражнениями, чтобы быть в тонусе».

В то же время эксперты, по словам Хамзаева, зафиксировали противоположный тренд — увеличение потребления алкоголя. Среди тех, кто в месяц стабильно потреблял четыре-пять бутылок спиртного, этот показатель вырос в два раза — до восьми-девяти бутылок в месяц.

«В повседневной жизни россиян алкоголя стало больше, особенно это касается тех, кто перешёл на удалённую работу: они совмещают работу и запивание стресса спиртным», — добавил Султан Хамзаев.

Свадьбы и похороны

Пандемия привела к сокращению в 2020 году количества корпоративов, рассказывают опрошенные RT сотрудники сферы организации праздников.

Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами самарской компании Andersen Event Елена Фадеева говорит, что их клиенты отменили все крупные корпоративные мероприятия. Часть из них перенесли на 2021-й год, однако собеседница уверена, что «с учётом прогнозов их не будет и в следующем году».

Наиболее популярный вид праздников в этом году — частные мероприятия, на которые собираются не больше 25 гостей.

«Если сравнивать с прошлым годом в этот период, загрузка в декабре, который считается сезонным, практически нулевая», — добавила собеседница.

Ограничения в связи с пандемией привели к тому, что многие важные моменты жизни люди стали отмечать онлайн. Например, некоторые россияне играли свадьбы в виртуальном режиме.

Жених и невеста расписывались по-настоящему, а вот гости за церемонией могли наблюдать только в интернете. Так же, по видеосвязи, проходило и застолье, и тосты за молодых звучали с экранов мониторов.

Онлайн-режим проник и в сферу ритуальных услуг. Например, столичное ГБУ «Ритуал» начало предлагать горожанам онлайн-услуги, в том числе дистанционные прощальные церемонии.

Онлайн-церемония предполагает только один личный контакт: когда представитель похоронного агентства приезжает к заказчику и забирает документы, чтобы оформить всё в госорганах. Когда всё готово, участники церемонии получают ссылку на закрытую прямую трансляцию, чтобы посторонние не могли увидеть прощание.

Также онлайн можно заказать и ряд других услуг (возложение цветов, уборка на участке). После выполнения работ заказчику присылают фотоотчёт.

Президент Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш отмечает, что онлайн-похороны — это временное явление, они не смогут заменить привычные церемонии прощания.

«Во время похорон люди не просто прощаются с человеком. Для россиян важно личное общение с близкими и поддержка во время церемонии. Кроме того, значительную роль играют религиозные обряды, которые требуют личного присутствия близких и родственников усопшего», — пояснил он.

При этом онлайн-похороны останутся востребованными в случаях, когда с известным человеком хотят попрощаться сотни людей, считает Кодыш.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, на фоне коронавируса происходит трансформация жизни и онлайн-услуги становятся всё более и более востребованными.

Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», за последний год в России розничные онлайн-продажи товаров массового потребления увеличились более чем в два раза. И доля интернет-покупок в общем объёме розничной торговли, по прогнозам экспертов, будет только расти.