Российские компании рассказали об изменениях в работе в 2020 году
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Так, 60% респондентов заявили, что в 2020 году с использованием удалённого формата их сотрудники стали продуктивнее работать.
56% участников опроса рассказали, что интенсивность их работы увеличилась, 27% считают, что осталась на том же уровне и 17%, что уменьшилась.
Кроме того, 45% опрошенных заявили, что не считают работу в офисе эффективнее удалённого формата.
При этом 65% респондентов ответили, что коммуникация в их команде в таком формате не ухудшилась. Ещё 77% полагают, что в 2020 году число конфликтов среди сотрудников уменьшилось.
В опросе приняли участие более 1,3 тыс. компаний — пользователей сервиса, работающих, в частности, в таких сферах, как IT, строительство, консалтинговые услуги, маркетинг, реклама, пиар, обучение и образование.
Ранее аналитики выяснили, как российские компании относятся к удалённому формату работы и планируют ли использовать его в будущем.