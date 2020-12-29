Российские компании рассказали об изменениях в работе в 2020 году

Руководители и сотрудники российских компаний рассказали, какие изменения произошли в их работе в 2020 году. Исследование (его результаты есть в распоряжении RT) провёл аналитический центр «Битрикс24».

Так, 60% респондентов заявили, что в 2020 году с использованием удалённого формата их сотрудники стали продуктивнее работать.

56% участников опроса рассказали, что интенсивность их работы увеличилась, 27% считают, что осталась на том же уровне и 17%, что уменьшилась.

Кроме того, 45% опрошенных заявили, что не считают работу в офисе эффективнее удалённого формата.

При этом 65% респондентов ответили, что коммуникация в их команде в таком формате не ухудшилась. Ещё 77% полагают, что в 2020 году число конфликтов среди сотрудников уменьшилось.

В опросе приняли участие более 1,3 тыс. компаний — пользователей сервиса, работающих, в частности, в таких сферах, как IT, строительство, консалтинговые услуги, маркетинг, реклама, пиар, обучение и образование.

Ранее аналитики выяснили, как российские компании относятся к удалённому формату работы и планируют ли использовать его в будущем.