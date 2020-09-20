В России большинство компаний планируют сохранить удалёнку

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Ангелина Шурпина
Аналитики выяснили, как российские компании относятся к удалённому формату работы и планируют ли они его использовать в будущем. Результаты исследования аналитического центра «Битрикс24» есть в распоряжении RT.
В России большинство компаний планируют сохранить удалёнку
  • Pixabay

Так, большинство респондентов (81%) заявили, что их компания будет использовать дистанционный формат работы в будущем.

При этом 76% опрошенных рассказали, что их компания и в настоящее время использует дистанционный формат работы сотрудников.

Кроме того, 64% высказали мнение, что новый законопроект об удалённой работе поможет российским компаниям в оформлении трудовых отношений с дистанционными сотрудниками.

В опросе приняли участие более 1 тыс. компаний — пользователей сервиса в таких сферах, как IT, строительство, консалтинговые услуги, маркетинг, реклама, пиар, обучение и образование и так далее.

Ранее стало известно, что число вакансий с удалённым форматом работы удвоилось по сравнению с показателем июля 2019 года.

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